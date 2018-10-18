Россиянин Винник пожаловался на еду и отсутствие матраца в греческой тюрьме

Россиянин Александр Винник заявил о плохих условиях содержания в греческой тюрьме, передает РИА «Новости».

По его словам, его постоянно перевозят между Салониками и Афинами без еды и туалета. Он добавил, что в тюрьме в Салониках ему пришлось спать на полу.

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В другой раз, по его словам, он три дня спал на железной кровати без матраца.

«Питание в тюрьме здесь такое, что его нельзя есть», — добавил Винник.

Ранее сообщалось, что суд в Греции опубликовал решение о выдаче Винника России.