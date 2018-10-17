Посольство России в Чехии выясняет обстоятельства задержания россиян

Российское посольство в Праге выясняет подробности о задержании граждан России и находится в контакте с местными правоохранительными органами, сообщила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова, передает РИА «Новости».

«Посольство России в Чехии находится в контакте с соответствующими правоохранительными структурами этого государства, выясняет подробности произошедшего, в том числе наличие у задержанных российского гражданства», — сказала Захарова.

Ранее сообщалось, что в Чехии четырех россиян задержали за «вмешательство в работу» МИД страны.