Эквадор потребовал от Ассанжа меньше писать в интернете и ухаживать за котом

Власти Эквадора опубликовали список правил поведения для основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, который проживает в посольстве страны в Лондоне. Об этом сообщает The Guardian.

В частности, Ассанжу запретили оставлять в интернете комментарии, которые могут быть расценены как политические или нацеленные на вмешательство во внутренние дела других государств.

Реклама

Основателю WikiLeaks предписали содержать в чистоте ванную, также власти Эквадора объявили, что дипломатическая миссия не будет оплачивать расходы Ассанжа на уборку и стирку. Кроме того, Ассанжа обязали лучше заботиться о коте, который живет с ним в посольстве, иначе питомца могут отправить в приют для животных.

Ранее сообщалось, что Ассанж назначил нового главреда WikiLeaks.