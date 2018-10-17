В работе YouTube произошел глобальный сбой

Пользователи видеохостинга YouTube пожаловались на глобальный сбой, сообщает портал Downdetector, который отслеживает неполадки в работе сайтов.

По данным портала, YouTube недоступен в России, Польше, Японии, США, Австралии и некоторых других странах. Сообщения о проблемах в работе сервиса начали поступать в 4.00 мск. Большинство пользователей жалуется на невозможность воспроизведения видео.

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Представители YouTube сообщили в своем твиттере, что работают над устранением причины неполадок.

На момент написания новости на видеохостинге работал поиск, однако видео не воспроизводились.

Ранее пользователи сообщали о проблемах с YouTube в середине июня.