NBC сообщил о росте числа кибератак на избирательную инфраструктуру США

Министерство внутренней безопасности США опубликовало доклад, из которого следует, что избирательная инфраструктура США начала чаще подвергаться кибератакам. С докладом ознакомился телеканал NBC News.

Составители доклада рассказали, что в последнее время растет «кибер-активность», направленная на избирательную инфраструктуру для промежуточных выборов в ноябре 2018 года.

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В документе отмечается, что хакеры чаще всего либо пытаются украсть конфиденциальные данные, либо «подорвать доверие к выборам».

В NBC добавили, что американское правительство не знает, на ком лежит ответственность за кибератаки. При этом официальные лица подчеркнули, что все попытки хакеров были либо предотвращены, либо ослаблены.

Ранее телеканал сообщал, что китайские хакеры снова начали проводить кибератаки в отношении американских компаний.