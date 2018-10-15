ЕС намерен ужесточить ответы на кибератаки

Глава европейской дипломатии Федерика Могерини заявила, что Евросоюз рассматривает возможность усиления ответа на преступления в сфере кибербезопасности, передает РИА «Новости».

По ее словам, новые меры будут направлены на противодействие киберактивности.

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Ранее сообщалось, что секретные данные министерства обороны Великобритании в 2017 году оказались под угрозой из-за множества нарушений в системе кибербезопасности.

В сильно отредактированных отчетах ведомства содержится информация о том, что в 2017 году было допущено 37 случаев нарушения кибербезопасности британского министерства обороны.