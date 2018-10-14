После удаления Канье Уэста из соцсетей основатель Twitter пообещал новые функции
Американский рэпер Канье Уэст рассказал, что создатель Twitter Джек Дорси планирует «перепрограммирование» сервиса. Об этом сообщает Mediaite.
По словам Уэста, он общался в Дорси 13 октября и от него узнал, что в Twitter планируют добавить функцию, которая позволит удалять подписчиков и лайки. На внесение соответствующих изменений должно потребоваться четыре месяца.
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«Потому что [в настоящее время] это вредит вашей самооценке. Ваша красота внутри вас», — заявил Уэст.