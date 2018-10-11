Минздрав Британии подсчитал многомиллионный ущерб от вируса WannaCry

В минздраве Великобритании заявили, что кибератака с использованием вируса WannaCry нанесла системе здравоохранения ущерб в размере £92 млн (около $120 млн). Об этом сообщает Sky News со ссылкой на доклад ведомства.

По данным доклада, хакерская атака привела к нарушению работы около одной трети фондов NHS (Национальная служба здравоохранения Англии) и 8% клиник врачей общей практики. Отмечается, что пациенты отменили примерно 19 тыс. записей на прием ко врачу.

Ранее «Газета.Ru» подробно рассказывала о самых опасных хакерских атаках.