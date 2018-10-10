Переход на цифровое ТВ в России продлили на две недели

Сроки перехода на цифровое телевидение в России продлили на две недели. Об этом рассказал в интервью «Известиям» замглавы Минкомсвязи России Алексей Волин.

По его словам, процесс отключения аналогового вещания федеральных каналов продлили до 14–15 января. Для перехода на цифровое ТВ гражданам будет необходимо приобрести приставку.

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«У людей точно есть время, чтобы до отключения аналога приобрести необходимое оборудование. Самая дешевая цифровая приставка сегодня стоит меньше блока сигарет — 700–800 руб.», — сказал Волин.

Замминистра отметил, что на сегодняшний день менее 10% граждан живут вне цифрового телевидения, а в ряде регионов — только 2–3%. Волин добавил, что в настоящий момент большинство жителей в состоянии принимать только 10 телевизионных каналов в цифровом формате, однако до конца года будет включен второй мультиплекс, что позволит увеличить число каналов вдвое.