Опасная уязвимость найдена в операционной системе Apple

В системе Мac OS к компьютерах компании Apple была обнаружена опасная уязвимость, сообщает портал Virus Bulletin.

Как выяснил эксперт в области разработки приложений Томас Рид, самым уязвимым местом Mac OS являются загруженные приложения.

Поясняется, что когда перед загрузкой приложение проверяется системой безопасности, но после завершения установки приложение переходит в список проверенных, и хакеры могут получить к нему доступ без проверки.

Таким образом, очень многие приложения оказываются беззащитны перед взломом. Исправить недостаток могут только разработчики macOS, добавив возможность частых проверок приложений, подытожил эксперт.