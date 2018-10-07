Посольство России ожидает реакции Лондона на новость о кибератаке

Посольство России в Британии требует от властей страны прокомментировать публикацию о том, что Лондон готов к кибератаке против России. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на дипмиссию.

Ранееhttps://www.gazeta.ru/tech/news/2018/10/07/n_12135319.shtml газета The Sunday Times писала, что в минобороны Великобритании рассматривают возможность провести кибератаку против России в ответ на «агрессию». При этом речь идет в том числе и об «отключении электричества».

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«По мнению посольства, правительство консерваторов должно срочно внести ясность в свою позицию относительно цитируемых газетой Sunday Times агрессивных планов Великобритании в киберпространстве. Отсутствие внятной реакции может служить основанием достоверности этих заявлений», — сказал представитель посольства России.

Он добавил, что призывы атаковать российскую инфраструктуру уже звучали в британском парламенте.

«Такого рода заявления и планы, если они есть, являются безответственными», — добавили в посольстве.