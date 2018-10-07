В Дании призвали атаковать Россию в киберпространстве

Глава парламентского комитета по обороне Дании Насер Хадер заявил, что правительству страны необходимо перейти к атаке на Россию в киберпространстве. Об этом сообщает Danmarks Radio.

По его словам, Дания должна перейти от стратегии обороны к нападению в киберпространстве.

Реклама

Он также добавил, что «атака» на Россию необходима из-за того, что российская сторона якобы предпринимает попытки хакерских атак по всему миру.

Однако, Хадер подчеркнул, что данные действия следует предпринимать «очень осторожно».

Ранее сообщалось, что Великобритания обвинила Россию в «кибератаках» по всему миру.