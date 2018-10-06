WP: глава Google тайно посетил Пентагон
Генеральный директор компании Google Сундар Пичаи совершил тайный визит в Пентагон. Об этом сообщает The Washington Post.
По данным издания, визит Пичаи был связан с отказом Google продлить контракт на участие в одной из программ Пентагона.
Как отмечается, глава Google встретился с рядом официальных лиц минобороны США для того, чтобы снизить «возникшую напряженность».
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При этом представители Google не стали комментировать данную информацию.
Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп обвинил Google в цензуре.