WP: глава Google тайно посетил Пентагон

Генеральный директор компании Google Сундар Пичаи совершил тайный визит в Пентагон. Об этом сообщает The Washington Post.

По данным издания, визит Пичаи был связан с отказом Google продлить контракт на участие в одной из программ Пентагона.

Как отмечается, глава Google встретился с рядом официальных лиц минобороны США для того, чтобы снизить «возникшую напряженность».

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При этом представители Google не стали комментировать данную информацию.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп обвинил Google в цензуре.