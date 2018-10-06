FT: в 2015 году «русские хакеры» взломали системы британского канала

В 2015 году хакеры, которые якобы работали на российские спецслужбы, взломали компьютерные системы британского спутникового телеканала. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники.

По данным издания, хакеры получили полный доступ ко всей внутренней информации телеканала и полностью его контролировали.

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Как отмечается, в МВД Великобритании считают, что эта хакерская атака осуществлялась «на государственном уровне».

При этом телеканал смог устранить последствия взлома лишь спустя несколько месяцев.

Ранее СМИ сообщили, что Британия собирает наступательные кибервойска для противодействия России.