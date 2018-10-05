Apple и Amazon отреагировали на сообщения о китайских шпионских чипах в их технике

Компании Apple, Amazon и Supremico выпустили заявления, которые внесли ясность о наличии в их компьютерах и других электронных устройствах шпионских чипов из Китая. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на заявления компаний.

В заявлениях компаний говорится, что их представители никогда не находили никаких подозрительных чипов в своей технике.

Реклама

В китайском МИДе в свою очередь подчеркнули, что Пекин является защитником международных норм кибербезопасности и выступает за то, чтобы мировое сообщество проводило совместную работу в этой области. Также в министерстве напомнили, что в 2011 году предлагали ООН принять «Международный кодекс поведения в области информационной безопасности».

Ранее Bloomberg сообщало, что ЦРУ обнаружило в компьютерах и гаджетах Apple и Amazon шпионские чипы, которые могли быть внедрены в технику на производстве в Китае.