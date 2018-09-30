Facebook грозит десятизначный штраф за утечку данных пользователей

Руководству компании Facebook грозит штраф в размере $1,62 млрд из-за последней атаки хакеров, в результате которой злоумышленники могли получить доступ к данным около 50 млн пользователей, пишет Daily Mail.

Отмечается, что компания сообщила о произошедшем только спустя три дня после хакерской атаки. При этом представители Facebook не смогли назвать число аккаунтов пользователей из Британии, которые оказались подвержены нападению.

Ранее СМИ назвали признаки того, что ваш аккаунт в Facebook подвергся взлому в результате недавней хакерской атаки.