Пользователи сообщили о сбое в работе Facebook

Пользователи Facebook сообщили о сбоях в работе социальной сети. Об этом свидетельствуют данные портала Downdetector.com, который отслеживает перебои в работе онлайн-сервисов.

Пользователи пожаловались на трудности при авторизации на сайте социальной сети.

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Согласно данным портала, сбои в работе Facebook наблюдаются в США, Бразилии, Германии, Дании и Нидерландах.

21 сентября пользователи Facebook заявили о проблемах с доступом к социальной сети по всему миру.

Как отмечалось, пользователи соцсети зафиксировали проблемы с подключением к серверу и отправлением сообщений.