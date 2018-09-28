Кемеровчанин остался недоволен купленным телефоном и поджег магазин

Житель Кемерово поджег комиссионный магазин, в котором приобрел мобильный телефон, поскольку оказался недоволен покупкой. Об этом сообщает управление МВД по региону.

По данным ведомства, в полицию поступило сообщение о неизвестном, который облил тамбур комиссионного магазина легковоспламеняющейся жидкостью, поджег его и скрылся. Позднее правоохранители задержали 33-летнего подозреваемого.

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Выяснилось, что мужчина совершил поджог после конфликта с сотрудниками магазина.

«Ранее подозреваемый приобрел в торговой точке подержанный мобильный телефон, который, как он утверждает, оказался неисправен. Он попытался вернуть его обратно в магазин, однако получил отказ», — говорится в сообщении ведомства.

Как отмечается, злоумышленник решил отомстить сотрудникам магазина и поджег торговую точку.

Возбуждено уголовное дело об умышленном уничтожении и повреждении имущества. Мужчине грозит до 5 лет лишения свободы.