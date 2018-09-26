Шведский телевизионный сюжет о китайских туристах вызвал гнев в Китае

Пекин обвинил шведскую новостную программу комедийного жанра в расизме после того, как во время передачи журналисты высмеяли кадры с семьей из Китая, сообщает Newsweek.

Программа Swedish News вышла на телеканале SVT, пишет издание. Речь идет о случае двухнедельной давности, когда семью туристов из Китая выселили из хостела в Швеции до их первоначально забронированного времени пребывания. При этом, когда семья не пожелала уходить из отеля, к ним подошли шведские полицейские и выгнали китайцев насильно, отмечает издание.

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Именно эти кадры, на которых полицейские вытаскивают мужчину из здания, были показаны в комедийном новостном шоу. В Китае власти такое поведение сочли оскорблением и назвали «жестоким издевательством» и даже «расизмом».

Посольство Китая в Стокгольме заявило, что программа «нарушает основные моральные устои человечества», говорится в материале. В диппредставительстве также обозначили, что программа содействует распространению ксенофобии и расизма. После этого китайских туристов предостерегли от поездок в Швецию, связывая это с вопросами безопасности, таких как нападение и грабеж.

В Швеции заявили, что за расследование инцидента в отношении китайских туристов возьмется прокурор, пишет Newsweek.