СМИ узнали об уязвимости системы безопасности Украины из-за примитивных паролей

Из-за использования украинскими ВС (ВСУ) таких паролей, как «admin» и «123456», их данные были доступны противникам до лета этого года. Об этом сообщает УНИАН.

По словам журналиста Александра Дубинского, в мае 2018 года выяснилось, что для доступа на сервера автоматизированной системы управления войсками «Днипро» используются стандартные учетные данные. Позднее оказалось, что аналогичная проблема присутствует на почтовых серверах ВСУ.

Реклама

Согласно имеющейся информации, за прошедшие несколько месяцев логины и пароли остались прежними из-за бюрократических проволочек.

Ранее депутат законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров подготовил законопроект, предполагающий подписание письменного согласия между супругами на доступ к гаджетам друг друга.