На Украине вещание канала «UA: Перший» отключили за долги

Аналоговое вещание украинского телеканала «UA:Перший» отключили за долги. Об этом сообщил глава Национальной общественной телерадиокомпании Украины Зураб Аласания в фейсбуке, пишет «Страна.ua».

«Сегодня утром государственный концерн РРТ (радиосвязи, радиовещания и телевидения. — «Газета.Ru») отключил вещание UA:Первый (за долги государства государству)», — написал Аласания.

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По его словам, предварительные данные показывают, что сигнал отключен по всей стране. Аласания также допустил, что вскоре могут отключить и цифровое вещание канала.

«UA:Перший» — общественный некоммерческий украинский телеканал, который финансируется из бюджета Украины.