Bloomberg: Белый дом решил проверить Google и Facebook

В Белом доме подготовили президентский указ, который обяжет антимонопольные ведомства и правоохранительные органы провести проверку в отношении Google, Facebook и других технологических компаний. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на черновой вариант документа.

Указ обяжет ведомства «тщательно проверить, нарушали ли какие-либо онлайн-платформы антимонопольное законодательство». Кроме того, государственные ведомства должны будут предложить шаги, направленные на защиту конкуренции среди «онлайн-платформ» и устранение предвзятого подхода.

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Агентство отмечает, что конкретные компании в указе не названы. Тем не менее президент США Дональд Трамп неоднократно критиковал Google и соцсети за предвзятость.

«Посмотрите на Google, Facebook, Twitter и других гигантов в сфере социальных медиа. Я ясно заявил, что мы как страна не можем смиряться с политической цензурой, черными списками и подтасовкой поисковых результатов», — говорил Трамп в конце августа.

Позднее американский президент обвинил соцсети в поддержке Хиллари Клинтон на выборах главы государства.