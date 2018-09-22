Личные сообщения пользователей Twitter попали в чужие руки

Twitter признался, что некоторые личные сообщения пользователей микроблога из-за «бага» могли попасть в руки сторонних разработчиков. Об этом сообщает TechCrunch.

В сообщении компании говорится, что ошибка существовала с мая 2017 года, а разработчики устранили ее «сразу после обнаружения» 10 сентября.

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«Наше расследование продолжается, но, к счастью, у нас нет причин полагать, что какая-либо информация, попавшая к сторонним разработчикам, использовалась не по назначению», — заверили в Twitter.

Портал уточняет, что проблема коснулась личных сообщений, которые пользователи отправляли аккаунтам различных брендов в микроблоге. В Twitter также подсчитали, что баг коснулся примерно 1% пользователей.

Ранее сообщалось, что Google позволяет сторонним приложениям собирать данные из писем пользователей.