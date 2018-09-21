В посольстве отреагировали на данные СМИ о «планах» России помочь побегу Ассанжа
Посольство России в Великобритании опровергло опубликованную в СМИ информацию о том, что российская сторона якобы «планировала помочь устроить побег» главного редактора WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Об этом сообщается в твиттере российского диппредставительства.
«Еще один пример дезинформации и фейковых новостей британских СМИ», — заявили в посольстве.
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Ранее сообщалось, что в 2017 году российские дипломаты пытались помочь бежать основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу из посольства Эквадора в Лондоне.
Согласно информации издания, дипломаты из России создали предварительный план, согласно которому Ассанжа бы тайно вывезли на дипломатическом автомобиле из посольства Эквадора в Лондоне и помогли въехать в другую страну.