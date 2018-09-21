Bloomberg узнал о планах Facebook сократить поддержку Трампа

В Facebook заявили, что социальная сеть не будет оказывать кандидатам в президенты поддержку, подобную той, которая оказывалась президенту США Дональду Трампу во время избирательной кампании в 2016 году. Об этом сообщает Bloomberg.

Конгресс США расследовал роль Facebook в победе Трампа на президентских выборах, основателю социальной сети Марку Цукербергу пришлось давать показания. В компании заявляли, что предлагали равную поддержку всем кандидатам, однако штаб Хиллари Клинтон отказался от нее.

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В соцсети подчеркнули, по-прежнему будет оказывать базовая поддержка политическим кандидатам, однако «стратегической» помощи не будет. Представители Facebook также заявили, что работают над отдельным сайтом по политической рекламе.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Facebook начал превращаться в инструмент американских спецслужб.