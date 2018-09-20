BuzzFeed: власти Британии создают регулятор для соцсетей

Британские власти решили учредить новый интернет-регулятор, который обяжет технологические компании нести ответственность за пользовательский контент на их сайтах. Об этом пишет BuzzFeed со ссылкой на собственные источники.

По данным портала, новый орган надзора будет аналогом Ofcom — регулятора, который заведует телевидением, радио и почтой. Интернет-регулятор будет отчитываться перед парламентом.

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Предполагается, что надзорный орган сможет применять санкции в отношении социальных сетей за террористический контент, агрессивные высказывания и другие запрещенные материалы. Британский регулятор также установит временной промежуток, за который соцсети должны будут удалить противоправный контент.

Кроме того, регулятор введет обязательное подтверждение возраста для пользователей соцсетей.

BuzzFeed со ссылкой на источники добавляет, что отдельный регулятор может появиться и у интернет-рекламы.

В британском правительстве порталу подтвердили, что представят свои на работки по интернет-регулированию этой зимой.

В апреле этого года министр здравоохранения Британии Джереми Хант пригрозил зарегулировать соцсети из-за детей.