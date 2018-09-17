Politico: хакеры получили персональные данные сотрудников Госдепа

Неизвестные хакеры проникли в несекретную часть системы электронной почты Государственного департамента США и получили доступ к персональным данным ряда сотрудников. Об этом пишет Politico со ссылкой на письмо, которые получили сотрудники после взлома почты.

Отмечается, что инцидент затронул менее 1% почтовых ящиков. Также в издании добавили, что Госдеп разослал своим сотрудникам письмо 7 сентября.

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В американском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что хакеры не смогли получить доступ к секретной информации.

Ранее представитель офиса директора национальной разведки США Ланая Джонс заявила, что Соединенные Штаты нуждаются в большем количестве экспертов для борьбы с «противниками» в киберпространстве.