В Wikileaks опровергли сообщения о планах Ассанжа бежать в Россию

Представители организации Wikileaks заявили, что ее основатель Джулиан Ассанж никогда не подавал документы на российскую визу. Об этом сообщается в твиттере организации.

Ранее агентство Associated Press сообщало, что Ассанж планировал бежать в Россию.

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В твиттере Wikileaks говорится, что Ассанж никогда не обращался за российской визой, а также никогда не писал никакого письма, которым поручил бы это сделать.

Также составители сообщения рассказали, что авторы AP получили такую информацию от «информатора ФБР» Сигурдура Тордарсона. По словам представителей Wikileaks, ранее он был осужден за подлог документов, педофилию и мошенничество.