Столтенберг пообещал ответить в случае кибератак из России

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что блок готов ответить на кибератаки с российской стороны. Об этом сообщает Axios.

По словам Столтенберга, организация может использовать пятую статью устава, предполагающую коллективную оборону стран-участников альянса. При этом многое зависит от характера кибератаки.

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Столтенберг также подчеркнул, что принимаются меры для усиления информационной безопасности НАТО.

Ранее в структуре бельгийской разведки была создана должность ответственного за мониторинг российской киберугрозы. Сотрудник, о котором идет речь, будет также заниматься отслеживанием деятельности Китая.