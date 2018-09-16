Telegraph: хакеры украли миллионы документов из престижных вузов Британии
Иранские хакеры похитили миллионы документов из наиболее престижных университетов Великобритании. Об этом сообщает The Daily Telegraph.
По данным издания, хакеры похитили документы связанные с кибербезопасностью и атомными электростанциями.
Как отмечается, документы были выставлены на продажу на нескольких сайтах на фарси.
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При этом, в частности, хакеры похитили материалы из Кембриджа и Оксфорда.
Ранее СМИ сообщили, что Иран подготовил масштабные кибератаки против США.