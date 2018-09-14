WSJ: жители КНДР создавали фейковые аккаунты в соцсетях из-за санкций

Жители Северной Кореи создавали фейковые аккаунты в соцсетях, чтобы находить работу в обход американских санкций, сообщает The Wall Street Journal.

Отмечается, что подобные схемы использовали россияне, которые таким образом якобы вмешивались в американские президентские выборы.

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Жители КНДР притворялись гражданами другой страны, например, Японии, и искали удаленную работу на специальных сервисах. При этом общались с клиентами они через мессенджеры, а оплату получали через онлайн-кошельки.

Изданию удалось получить данные с порталов по поиску работы и поговорить с рядом клиентов. По данным WSJ, северокорейцы могли заработать несколько десятков тысяч долларов на разработке программного обеспечения.