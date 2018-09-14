В Бельгии создали должность ответственного за мониторинг российской киберугрозы

В структуре бельгийской разведки была создана должность ответственного за мониторинг российской киберугрозы, передает РИА «Новости» со ссылкой на опубликованный федеральным парламентом доклад по итогам слушаний в комитете по вопросам обороны.

«Что касается российской киберугрозы, что главная служба разведки и безопасности минобороны наняла штатного ответственного сотрудника, который руководит непостоянной рабочей группой», — заявил руководитель разведслужбы Бельгии Клод ван де Ворде.

Реклама

По его словам, сотрудник, о котором идет речь, будет также заниматься отслеживанием деятельности Китая. Отмечается, что сами слушания прошли в июне.

Читайте также материал «Газеты.Ru» о группировке хакеров Fancy Bear.