Суд в Греции опубликовал решение о выдаче россиянина Винника России

В Греции Верховный суд Ареопаг принял решение выдать россиянина Александра Винника российской стороне. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам судьи, Винник будет выдан в Россию.

«Оставить приговор без изменений», — сказала судья.

Адвокат россиянина Илиас Спирлиадис отметил, что теперь нужно ждать решения министра юстиции страны. При этом он подчеркнул, что решение о выдаче задержанного на родину является приоритетным.

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Согласно имеющейся информации, аналогичный запрос от французской стороны будет рассмотрен 19 сентября.

Александр Винник обвиняется в США в отмывании от $4 до $9 млрд через криптовалютную биржу. Французская сторона, в свою очередь, утверждает, что с 1 января 2016 года по 14 июня 2018 года Винник на территории Франции занимался вымогательством и отмыванием денег, при этом он состоял в преступной группировке.