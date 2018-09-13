В Google объяснили видео с критикой руководства в адрес Трампа

Представитель компании Google прокомментировал опубликованное в сети видео, на котором сооснователь компании Сергей Брин выступает с резкой критикой в адрес президента США Дональда Трампа и его сторонников, передает Breitbart.

«В ходе регулярных встреч руководства, которые проходят по расписанию, некоторые сотрудники и представители руководства выразили свои собственные личные взгляды после долгой и требующей принятия решений президентской гонки. На протяжении более чем 20 лет все в Google обладали правом свободно выражать свое мнение в ходе этих встреч», — сказал представитель Google.

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В компании также подчеркнули, что на встрече не было сказано ничего, что позволило бы предположить, что какие-либо политические взгляды смогут повлиять на разработку продукта компании.

Ранее сообщалось, что на опубликованном видео Брин сравнил голосовавших за Трампа со сторонниками фашизма.