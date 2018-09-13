Россия и Аргентина работают над соглашением по кибербезопасности

Посол России в Аргентине Дмитрий Феоктистов заявил, что Россия рассчитывает на поддержку Аргентиной российских проектов резолюций ООН, передает РИА «Новости».

«Мы договариваемся поддерживать взаимные инициативы друг друга. В частности, Россия рассчитывает на поддержку Аргентиной таких наших приоритетов в ООН, как обеспечение международной информационной безопасности», — сказал он.

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По его словам, сотрудничество по этой теме приобретает особый интерес в свете последнего развития событий, когда Россию незаслуженно обвиняют в хакерских атаках или во вмешательстве в выборы.

«Россия ежегодно представляет на рассмотрение первого комитета Генеральной ассамблеи ООН и потом на рассмотрение сессии Генассамблеи проект резолюции об обеспечении международной информационной безопасности… Мы рассчитываем, что Аргентина сможет поддержать Россию, а может быть, даже и стать ко-спонсором этой резолюции», — сказал Феоктистов.

Феоктистов также добавил, что Россия с учетом стратегического характера отношений с Аргентиной будет готова «поддерживать аргентинцев по их инициативам».