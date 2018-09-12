Россиянин признался в хакерстве в американском суде

Российский гражданин Левашов признал себя виновным по обвинению в хакерстве в суде США, передает РИА «Новости» со ссылкой на американское министерство юстиции.

По имеющимся данным, слушания по делу россиянина состоялись в Хартфорде, штат Коннектикут, в ходе заседания суда Левашов признал вину в четырех эпизодах преступления по двум статьям.

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«Левашов предстал перед окружным судьей Робертом Чатигни и признал себя виновным в одном преступном эпизоде по статье «нанесение ущерба защищенному персональному компьютеру», одном эпизоде по статье о преступном сговоре, по одному пункту мошенничества и одному пункту кражи персональных данных с отягчающими обстоятельствами», — говорится в сообщении пресс-службы.

Россиянину вменяют в вину создание и управление крупной ботнет-сетью Kelihos, с помощью которой осуществлялись кражи персональных данных с зараженных компьютеров.

В американском минюсте сообщили, что приговор Левашову вынесут 6 сентября 2019 года. До его оглашения он будет останется под стражей.

Ранее стало известно, что Грузия экстардировала в США россиянина, обвиняемого в хакерстве.