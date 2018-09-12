Стала известна цена новых iPhone

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На презентации Apple сообщили, что стоимость новых смартфонов iPhone Xs будет начинаться от $999, а iPhone Xs Max — от $1099. «Газета.Ru» вела онлайн-репортаж с презентации новых устройств Apple.

Также на конференции сообщили, что преемник восьмого iPhone, iPhone XR, будет стоить от $749 — столько придется заплатить за версию с 64 Гб встроенной памяти.

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Ранее сообщалось, что Apple представила новые iPhone.

Отмечалось, что у телефона iPhone Xs диагональ экрана составляет 5,8 дюймов, а iPhone Xs Max — 6,5 дюймов. В новых гаджетах на передней панели сохранится характерный вырез, который в сети назвали «монобровью». Также смартфоны сохранят систему распознания лиц владельцев Face ID. При этом оба телефона получат новый процессор A12 Bionic.