Пользователи сообщили о сбое в работе «Мегафона»
Пользователи «Мегафона» сообщили о сбоях в работе оператора мобильной связи. Об этом свидетельствуют данные портала Downdetector.
По информации ресурса, около 46% пользователей «Мегафона» испытывают проблемы с работой мобильной связи.
Как отмечается, проблемы в работе оператора наблюдаются у жителей Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара и Казани.
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Однако, по данным РИА «Новости», «Мегафон» уже восстановил работу после сбоя.
В пресс-службе компании заявили, что в настоящее время доступность сервисов полностью восстановлена.
Ранее сообщалось, что в работе «Яндекс.Почты» произошел сбой.