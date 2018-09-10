В Кремле отреагировали на идею создания специальных судов по делам в сфере соцсетей
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал идею создания в России специальных судов, которые будут заниматься делами в сфере соцсетей, экспертным мнением. Об этом сообщает РИА «Новости».
По словам Пескова, в настоящее время такие судебные инстанции не предусмотрены.
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«Экспертные точки зрения высказываются, и они предполагают обсуждение», — заявил Песков.
Он добавил, что у Кремля нет позиции по этому вопросу.
Ранее спецпредставитель российского президента по цифровому и технологическому развитию Дмитрий Песков допустил возможность создания на российской территории специальных судов, которые будут заниматься делами, связанными с соцсетями и цифровым правом.