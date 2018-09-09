Telegraph: Лондон заподозрил ГРУ в хакерских атаках

Власти Великобритании считают, что российские спецслужбы якобы совершили серию хакерских атак на критически важную инфраструктуру страны. Об этом сообщает The Daily Telegraph со ссылкой на источники.

По данным издания, хакеры «атаковали» энергетические сети, телекоммуникационные системы и медийные организации.

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Как отмечается, британские власти считают, что спецслужбы России якобы несут ответственность за недавний «всплеск» российского кибершпионажа.

Ранее СМИ сообщили, что «русские хакеры» помогли подозреваемым в отравлении в Солсбери сбежать.