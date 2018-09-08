В Госдуму внесли законопроект о передаче банкам информации от сотовых операторов

В Госдуму внесли законопроект, который предлагает наделить банки и другие кредитные организации правом получать информацию о клиенте от сотового оператора.

Проект закона внесен членом Совфеда Людмилой Боковой.

Согласно документу, предлагается дополнить закон «О связи» новым абзацем, по которому операторы сотовой связи будут передавать кредитным организациям информацию об абоненте. Так, речь идет о фактах замены SIM-карты, приостановлении оказания услуг, расторжения договора об оказании услуг. Согласие абоненту на передачу таких данных не потребуется.

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По мнению автора законодательной инициативы, это позволит противодействовать «мошенническим действиям на финансовом рынке».

Ранее сообщалось, что у россиян появится персональный кредитный рейтинг.