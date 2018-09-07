На Илона Маска подали в суд за биржевые махинации

Предприниматель Эндрю Лефт подал в суд на основателя Tesla Илона Маска, сообщает CNBC.

Лефт утверждает, что основатель концерна совершал биржевые махинации, манипулируя ценой акций Tesla. В частности, Маск писал в своем твиттере, что планирует сделать компанию частной, и что финансирование «обеспечено», после чего курс акций Tesla был неустойчив.

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Однако в конце августа 2018 года Маск объявил, что Tesla останется публичной компанией, в результате чего акции снова начали расти.

Отмечается, что ни одна из сторон не прокомментировала подачу судебного заявления.