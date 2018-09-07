В WikiLeaks рассказали об авторе статьи про окружение Трампа в NYT

Эксперты портала WikiLeaks назвали черты чиновника администрации президента США Дональда Трампа, чье письмо о «сопротивлении» сотрудников Белого дома опубликовала газета The New York Times. Сообщение появилось на странице WikiLeaks в твиттере.

На основе статистического анализа текстов в WikiLeaks установили, что текст с вероятностью 58% написал человек старшего возраста, с вероятностью 92% это был консервативный политик, с вероятностью 66-87% — мужчина.

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Пользователи в комментариях посмеялись над результатами «расследования портала». Многие указали на то, что подобные характеристики соответствуют подавляющему большинству чиновников администрации Трампа.

Ранее президент США призвал NYT провести расследование в отношении самих себя.