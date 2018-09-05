Палата представителей США приняла закон о санкциях за кибератаки

Палата представителей конгресса США приняла закон «О киберсдерживании и ответных мерах». Об этом сообщается на сайте конгресса.

Согласно документу, закон предусматривает введение санкций против иностранных лиц и организаций за проведение кибератак против США.

Реклама

Как отмечается, необходимость принятия закона обосновывается целый рядом кибератак против Соединенных Штатов.

Теперь закон будет передан на утверждение сенату.

Ранее СМИ сообщили, что администрация президента США Дональда Трампа разработала ряд дополнительных мер, направленных на более эффективное противодействие хакерским атакам.