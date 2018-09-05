В Кремле прокомментировали претензии российских властей к Google

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что претензии российских властей к Google не являются «чрезвычайной ситуацией», передает корреспондент «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что прокуратура, ЦИК и Роскомнадзор предупредили Google о недопустимости вмешательства в выборы в России.

Реклама

Песков отметил, что мониторинг различных СМИ и информационных площадок по вопросам их соответствия законам России является «обычной ежедневной работой». При этом пресс-секретарь отметил, что такие «проявления» не стоит «игнорировать».

«Но и нельзя, скажем так, относиться к ним как к какой-то чрезвычайной ситуации», — подчеркнул Песков.

Ранее высокопоставленный источник «Газеты.Ru» также заявлял, что Google в России блокировать не будут.