В Кремле прокомментировали претензии российских властей к Google
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что претензии российских властей к Google не являются «чрезвычайной ситуацией», передает корреспондент «Газеты.Ru».
Ранее сообщалось, что прокуратура, ЦИК и Роскомнадзор предупредили Google о недопустимости вмешательства в выборы в России.
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Песков отметил, что мониторинг различных СМИ и информационных площадок по вопросам их соответствия законам России является «обычной ежедневной работой». При этом пресс-секретарь отметил, что такие «проявления» не стоит «игнорировать».
«Но и нельзя, скажем так, относиться к ним как к какой-то чрезвычайной ситуации», — подчеркнул Песков.
Ранее высокопоставленный источник «Газеты.Ru» также заявлял, что Google в России блокировать не будут.