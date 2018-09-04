ФАС не увидела противоречащей закону рекламы у Google

Федеральная антимонопольная служба России ответила на запрос «Газеты.Ru» по поводу претензий к компании Google в связи с рекламой роликов оппозиционера Алексея Навального.

«Газета.Ru» запросила в ФАС информацию о том, какие именно статьи закона нарушает Google и к каким санкциям это может привести. Однако в своем письменном ответе в ФАС заявили, что пока «такой рекламы» не видели, хотя письмо в Google отправляли.

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«ФАС России направила в компанию Google письмо с просьбой не совершать действия, нарушающие российское законодательство, и рассчитывает, что компания услышит ведомство. Говорить о том, какие санкции и по какой статье могут быть применены к компании преждевременно, поскольку такой рекламы в службе не видели, и надеемся, что как таковой ее не будет», — говорится в официальном ответе пресс-службы ведомства.

Ранее замглавы международного комитета Совета федерации Андрей Климов заявил «Газете.Ru», что МИД России также присоединится к попыткам повлиять на компанию Google.