В Facebook рассказали, что подготовились к вмешательству в выборы

В интернет-компании Facebook подготовились к возможному иностранному вмешательству в выборы, в том числе в промежуточные выборы в США, которые состоятся в ноябре 2018 года, рассказал американский телеканал NBC News.

В частности, в компании заявили о планах создать «оперативный штаб» — комнату, в которой будут оперативно координировать реакцию в режиме реального времени на зловредную интернет-активность во время промежуточных выборов в США, говорится в материале. Отмечается, что данные усилия выполняются по поручению генерального директора и основателя компании Марка Цукерберга.

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Менеджер отдела по гражданской активности Facebook Cамид Чакрабарти рассказал, что теперь пользователи социальной сети благодаря «политической прозрачности рекламы» могут видеть, кто стоит за рекламой и кто за нее заплатил.

«Я думаю, что это помогает создать гораздо более надежную среду для политического дискурса на наших платформах», — сказал Чакрабарти.

Представитель интернет-компании отметил, что действующие недобросовестно пользователи стали более изощренными – например, они научились лучше скрывать свое местоположение. Однако в Facebook сказали, что стали успешнее отслеживать случаи, когда люди пытаются скрыть свое местоположение. По словам сотрудника интернет-гиганта, Facebook в настоящее время «намного эффективнее, чем когда-либо».

Помимо этого, сотрудник интернет-компании добавил, что Facebook работает в этом направлении не один, а взаимодействует с правительствами по всему миру, а также экспертами по безопасности и гражданским обществом. Кроме того, Самид Чакрабарти рассказал, что компания увеличила штат, который работает для защиты пользовательских стандартов, с 10 тыс. человек в 2017 году до 20 тыс. человек в настоящее время. Все эти сотрудники занимаются различными вопросами, в том числе в этой команде есть работники, обученные разведкой, а также ученые, которые признаны одними из лучших в области вычислительных данных в мире, рассказали телеканалу.

Ранее сообщалось, что Facebook в рамках борьбы с распространением недостоверной информации в своей социальной сети удалила ряд страниц, связанных в том числе с Россией и Ираном. В частности, в компании рассказали о 652 поддельных аккаунтах пользователей и страниц групп, которые были удалены. В Кремле после этого заявили, что российская сторона не понимает, чем руководствовались в Facebook, принимая такое решение.