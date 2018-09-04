Верховный суд Греции постановил выдать россиянина Винника России

Верховный суд Греции постановил выдать россиянина Александра Винника России по второму запросу Генпрокуратуры. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как отмечается, письменное решение суд выдаст 14 сентября.

Ранее сообщалось, что суд в Салониках принял решение об экстрадиции Винника на территорию Россию. Агентство подчеркивает, что российский гражданин согласен с экстрадицией в Россию.

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Тем не менее Верховный суд Греции также рассмотрит запрос об экстрадиции Винники от Франции.

Александр Винник обвиняется в США в отмывании от $4 до $9 млрд через криптовалютную биржу. Французская сторона, в свою очередь, утверждает, что с 1 января 2016 года по 14 июня 2018 года Винник на территории Франции занимался вымогательством и отмыванием денег, при этом он состоял в преступной группировке.