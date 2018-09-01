Путин пообещал обсудить с Васильевой запрет гаджетов в школах

Президент России Владимир Путин пообещал обсудить с министром просвещения Ольгой Васильевой запрет гаджетов в школах, передает РИА «Новости».

«Не знаю, насколько идея эффективна, потому что она (Васильева. — «Газета.Ru») только поддерживает эту идею, значит, она еще не реализована», — сказал Путин.

Реклама

Путин пояснил, что этот запрет еще не введен. По его словам, любая идея может быть признана эффективной или нет только после анализа практики применения.

Он также признался, что не очень понимает, нужно ли запрещать гаджеты в школах. При этом Путин отметил, что все запретить невозможно.

«Нужно просто понять, как то или иное явление, те или иные достижения можно использовать для процесса обучения. Об этом нужно подумать», — сказал Путин.

Президент добавил, что не стал бы с ходу комментировать эту идею.

Ранее Владимир Путин рассказал, что привык анализировать препятствия на пути к высотам, а не искать непосредственно способы достижения успеха.