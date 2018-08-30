Политик из окружения Януковича возглавил украинский телеканал NewsOne

Андрей Портнов, экс-заместитель главы администрации бывшего президента Украины Виктора Януковича, получил в управление украинский телеканал NewsOne. Об этом политик написал в своем фейсбуке.

«Информирую, что позавчера в Вене подписал соглашение об управлении телеканалом NewsOne», — написал Портнов.

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По его словам, собственник ста процентов акций телеканала Владимир Мураев передал Портнову право управлять NewsOne сроком на три года. Он отметил, что право управления телеканалом передано «на коммерческих условиях». Портнов подчеркнул, что, по условиям договора, собственник не сможет вмешиваться в работу NewsOne. В противном случае сторонам придется разорвать договор.

«Планирую проявлять уважение ко всем, кто причастен к созданию и работе телеканала, его менеджменту и журналистам, обеспечить их максимальную независимость и защищенность от давления правоохранителей и администрации президента [Украины Петра Порошенко]», — добавил Портнов.

Также он отдельно попросил Порошенко написать ему, если последний захочет «дать телеканалу какое-нибудь задание».